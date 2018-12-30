У 2018 році з російського полону вдалося звільнити тільки трьох українців, - Геращенко

У січні - Романа Савкова, в березні - двох прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака

Протягом 2018 року з російських в'язниць вдалося звільнити тільки трьох українців: Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.

"Як представник України в підгрупі з гуманітарних питань, майже щомісяця відвідувала Мінськ. На жаль, протягом цього року спільними зусиллями президента, дипломатів, прикордонників вдалося звільнити лише трьох наших: у січні - Романа Савкова і в березні - двох прикордонників з в'язниць РФ Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака", - написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Політик наголосила, що перебуває в постійному контакті з сім'ями українських заручників і політв'язнів, утримуваних в Росії, неодноразово зустрічалася і намагається допомагати у вирішенні соціальних питань.

Геращенко також розповіла про свою участь у більш ніж 70 міжнародних зустрічах з представниками урядів та парламентів зарубіжних країн, міжнародних організацій і дипломатичних місій, на яких основним завданням було інформування про безпеку та гуманітарну ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму, а також питання звільнення заручників.

Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.