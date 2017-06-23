У 2018 році ЗСУ отримають 10 танків "Оплот"
"Для нас завдання, яке ми ставимо перед Міністерством оборони, перед Оборонпромом - щоб уже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України. Для державного оборонного замовлення на наступний рік ми передбачаємо мінімум 10 танків "Оплот", щоб одна рота в нас була повністю укомплектована", - сказав Турчинов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"І з цього часу ми починаємо перехід Збройних сил України на нові українські танки. Танк показав себе як один із найкращих. Безумовно, коли ми перевіримо його в бойових умовах, завод буде його доопрацьовувати, покращувати, тож у нього практично не буде конкурентів. Так, принаймні, я це бачу, і на це сподіваюся", - додав він.
Створений ХКБМ ім. Морозова на замовлення Міноборони України танк БМ "Оплот" прийнято на озброєння ЗСУ в травні 2009 року, Міністерство оборони України того ж року замовило 10 танків "Оплот-М", проте військам було поставлено два танки, а контракт було зірвано через відсутність фінансування в наступні роки.
За оцінками експертів, ОБТ "Оплот" має один із найвищих коефіцієнтів технологічної складності серед нових бойових машин у світі - 80%. Танк оснащений, зокрема, сучасними системами захисту зв'язку і управління озброєнням, включаючи активну систему протидії високоточній зброї, приладами нічного бачення, дистанційно-керованим кулеметом.
Нагадаємо, що "Оплот" прийняли на озброєння ЗСУ у травні 2009 року. 2011 року було укладено контракт на $200 млн про постачання в Таїланд 49 танків, у квітні 2012 року завод ім. Малишева взявся за його виконання. Обсяг витрат на освоєння серійного виробництва ОБТ "Оплот", за даними заводу, склав $30 млн. Перші п'ять машин були відвантажені тайському замовнику на початку 2014 року, друга партія бронетехніки у складі п'яти машин прибула в Таїланд у середини 2015 року, третя партія в складі 10 машин - у травні 2016 року.
У жовтні 2016 року голова спостережної ради "Укроборонпрому" Сергій Пашинський заявив, що закупівля танків "Оплот" буде включена в державне оборонне замовлення України на 2017 рік.
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