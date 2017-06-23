У 2018 році ЗСУ отримають 10 танків "Оплот"

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що при формуванні державного оборонного замовлення на 2018 рік передбачена закупівля для Збройних сил України партії основних бойових танків "Оплот".

"Для нас завдання, яке ми ставимо перед Міністерством оборони, перед Оборонпромом - щоб уже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України. Для державного оборонного замовлення на наступний рік ми передбачаємо мінімум 10 танків "Оплот", щоб одна рота в нас була повністю укомплектована", - сказав Турчинов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"І з цього часу ми починаємо перехід Збройних сил України на нові українські танки. Танк показав себе як один із найкращих. Безумовно, коли ми перевіримо його в бойових умовах, завод буде його доопрацьовувати, покращувати, тож у нього практично не буде конкурентів. Так, принаймні, я це бачу, і на це сподіваюся", - додав він.

Створений ХКБМ ім. Морозова на замовлення Міноборони України танк БМ "Оплот" прийнято на озброєння ЗСУ в травні 2009 року, Міністерство оборони України того ж року замовило 10 танків "Оплот-М", проте військам було поставлено два танки, а контракт було зірвано через відсутність фінансування в наступні роки.

За оцінками експертів, ОБТ "Оплот" має один із найвищих коефіцієнтів технологічної складності серед нових бойових машин у світі - 80%. Танк оснащений, зокрема, сучасними системами захисту зв'язку і управління озброєнням, включаючи активну систему протидії високоточній зброї, приладами нічного бачення, дистанційно-керованим кулеметом.

Нагадаємо, що "Оплот" прийняли на озброєння ЗСУ у травні 2009 року. 2011 року було укладено контракт на $200 млн про постачання в Таїланд 49 танків, у квітні 2012 року завод ім. Малишева взявся за його виконання. Обсяг витрат на освоєння серійного виробництва ОБТ "Оплот", за даними заводу, склав $30 млн. Перші п'ять машин були відвантажені тайському замовнику на початку 2014 року, друга партія бронетехніки у складі п'яти машин прибула в Таїланд у середини 2015 року, третя партія в складі 10 машин - у травні 2016 року.

У жовтні 2016 року голова спостережної ради "Укроборонпрому" Сергій Пашинський заявив, що закупівля танків "Оплот" буде включена в державне оборонне замовлення України на 2017 рік.