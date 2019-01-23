У 2018 Україна експортувала агропродукції на $18,8 млрд
"За цей період відчутно збільшились обсяги експорту продукції АПК на ринки Азії та Євросоюзу. Український аграрний експорт до країн Азії перевищив $8 млрд, а до країн ЄС ми експортували в 2018 році аграрних та харчових продуктів на понад $6,3 млрд", - повідомила заступниця міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.
Найбільшу частку аграрного експорту України складали зернові та олія - понад половину всіх доходів, які Україна отримала від продажу агропродукції за кордон.
"Також хочу виокремити товари, за рахунок яких відбулось зростання експорту. Йдеться про кукурудзу, пшеницю, насіння ріпаку, макуху, м’ясо та субпродукти птиці, різні олії, тютюн та вироби з нього, яйця, кондитерські вироби тощо", - додала заступниця міністра.
За даними Міністерства агрополітики, найбільшими покупцями української аграрної продукції стали ЄС, Індія та Єгипет.
Нагадаємо, що Україна в січні-вересні 2018 року експортувала плодів і ягід на 157 мільйонів доларів, що на 40% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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