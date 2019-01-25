У 2018 українські фільми зібрали у прокаті майже 200 мільйонів гривень
Про це повідомив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, інформує "Громадське".
Лідерами стали стрічки "Скажене весілля" - 54 мільйони 918 тисяч 929 гривень та "Викрадена принцеса" - 36 мільйонів 407 тисяч 093 гривні.
Загалом у 2018 у прокат вийшло 35 українських повнометражних фільмів, 22 з них було створено за підтримки Держкіно.
У 2019 році українська стрічка "Я, Ти, Він, Вона" вже встановила рекорд касових зборів серед українських фільмів. Майже за місяць прокату вона зібрала понад 67 мільйонів гривень. Станом на 20 січня фільм зібрав 67 мільйонів 367 тисяч 746 гривень. Романтичну комедію створили за підтримки Держкіно. Загальний бюджет фільму складав 35 мільйонів 960 тисяч 400 гривень, держава виділила майже 18 мільйонів гривень.
На 2019 рік держава планує виділити близько 520 мільйонів гривень на виробництво фільмів. У 2018 ця сума складала понад 505 мільнів гривень.
Нагадаємо, що російська компанія "Грін філмс", співвласником якої є комік Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".
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