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У 2019-2020 роках на світ очікує дефіцит цукру

У 2018-2019 роках, за прогнозами, баланс попиту та пропозиції цукру виглядає досить врівноваженим, а у 2019-2020 можливий дефіцит
За прогнозом нідерландської міжнародної фінансової компанії Rabobank, у 2019-2020 роках на світовому ринку очікується дефіцит цукру.
У 2019-2020 роках на світ очікує дефіцит цукру Фото:unian.ua

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" з посиланням на прес-службу Rabobank.

"У Бразилії слабкий реал зазнав впливу довготривалої політичної невизначеності, що підтримувало та стимулювало експорт цукру. Проте надлишок цукру тисне на світові ціни. Цукор, швидше за все, торгуватиметься в "ціновому" каналі, але в наступному році цінам доведеться стимулювати збільшення виробництва цукру в Бразилії. За прогнозом Rabobank, у 2018/2019 МР баланс попиту та пропозиції цукру виглядає досить врівноваженим, а от в 2019/2020 МР очікується незначний дефіцит на світовому ринку цукру", – зазначає "Укрцукор".

Rabobank – нідерландська міжнародна фінансова компанія, один із найбільших банків у Нідерландах, заснований в 1972 році. Спеціалізується на фінансуванні аграрного сектору. Станом на 2013 рік має 129 відділень у Нідерландах та численні представництва і дочірні компанії в інших країнах світу.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала державне регулювання ринку цукру.

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18 11 2018 21:46
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