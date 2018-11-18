У 2019-2020 роках на світ очікує дефіцит цукру
Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" з посиланням на прес-службу Rabobank.
"У Бразилії слабкий реал зазнав впливу довготривалої політичної невизначеності, що підтримувало та стимулювало експорт цукру. Проте надлишок цукру тисне на світові ціни. Цукор, швидше за все, торгуватиметься в "ціновому" каналі, але в наступному році цінам доведеться стимулювати збільшення виробництва цукру в Бразилії. За прогнозом Rabobank, у 2018/2019 МР баланс попиту та пропозиції цукру виглядає досить врівноваженим, а от в 2019/2020 МР очікується незначний дефіцит на світовому ринку цукру", – зазначає "Укрцукор".
Rabobank – нідерландська міжнародна фінансова компанія, один із найбільших банків у Нідерландах, заснований в 1972 році. Спеціалізується на фінансуванні аграрного сектору. Станом на 2013 рік має 129 відділень у Нідерландах та численні представництва і дочірні компанії в інших країнах світу.
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала державне регулювання ринку цукру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата