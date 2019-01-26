У 2019 році зарплата сімейних лікарів становитиме від 15 до 25 тисяч гривень, - МОЗ

76% українців не лише обрали свого лікаря, але вони також є задоволені своїм вибором

Середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році складе від 15 до 25 тисяч гривень.

Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Супрун пояснила, що зростання платні пов'язано з впровадженнями нових правил оплати, коли людина обирає свого сімейного лікаря сама.

Загалом, за її оцінкою, заробітна платня після впровадження реформи зросла к 2-3 рази. "На рівні сімейних лікарів первинної ланки - (зарплата сягає, ред.) від 15-ти до 25-ти тисяч. Це в залежності від кількості пацієнтів і в якому місці, і чи це є педіатр, чи це є сімейний лікар, чи терапевт", - сказала Супрун.

За словами Супрун, 76% українців не лише обрали свого лікаря, але вони також є задоволені своїм вибором. Три чверті вже є задоволені своїми лікарями.

Нагадаємо, що президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман розіслав електронного листа керівникам психіатричних установ, в якому стверджує, що президент Петро Порошенко прагне відправити у відставку в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.