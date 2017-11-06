У 2022 році Україна зможе імпортувати норвезький газ
Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, коментуючи підписання меморандуму про взаєморозуміння між Польщею та Данією про співпрацю у сфері газової інфраструктури для забезпечення прямих поставок газу з Норвегії у Данію і Польщу.
За словами радника глави Міненерго, для забезпечення України норвезьким газом через Польщу необхідно побудувати інтерконнектор між газотранспортними системами України та Польщі.
На думку Білявського, закупівля труб для будівництва інтерконнектора почнеться восени 2017 року.
Як відомо, раніше у Міненерго заявили, що наприкінці 2020 - початку 2021 року буде запущено новий газопровід-інтерконнектор, який дозволить збільшити обсяг можливих поставок газу з Польщі до 7 млрд кубометрів на рік.
Нагадаємо, що Польща і Данія підписали у Копенгагені меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків