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У 2022 році Україна зможе імпортувати норвезький газ

Для забезпечення України норвезьким газом через Польщу необхідно побудувати інтерконнектор між газотранспортними системами України та Польщі
Україна зможе імпортувати норвезький газ вже у 2022 році.
У 2022 році Україна зможе імпортувати норвезький газ Фото: ukrinform.com

Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, коментуючи підписання меморандуму про взаєморозуміння між Польщею та Данією про співпрацю у сфері газової інфраструктури для забезпечення прямих поставок газу з Норвегії у Данію і Польщу.

За словами радника глави Міненерго, для забезпечення України норвезьким газом через Польщу необхідно побудувати інтерконнектор між газотранспортними системами України та Польщі.

На думку Білявського, закупівля труб для будівництва інтерконнектора почнеться восени 2017 року. 

Як відомо, раніше у Міненерго заявили, що наприкінці 2020 - початку 2021 року буде запущено новий газопровід-інтерконнектор, який дозволить збільшити обсяг можливих поставок газу з Польщі до 7 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, що Польща і Данія підписали у Копенгагені меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії.

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11 06 2017 15:15
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