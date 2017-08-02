CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 24-х школах Харківської області призупинили заняття через сильні морози.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 24-х школах Харківської області призупинили заняття через морози
В Куп'янському районі температура вранці 8 лютого трималася на позначці 26° морозу
"Навчальний процес призупинений з 8 лютого у зв'язку зі зниженням температури повітря. Зокрема, залишилися вдома учні 19 шкіл в Куп'янському районі, де температура сьогодні вранці трималася на позначці 26° морозу. Також призупинено навчання у 5 школах Дергачівського району", - йдеться в повідомленні прес-служби Харківської ОДА.
Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, вночі в Києві обіцяють до 20 градусів нижче нуля.
Як повідомляв iPress.ua, у Миколаєві з 8 лютого призупинили навчання у школах на тлі складних погодних умов і збільшення показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків.
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08 02 2017 23:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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