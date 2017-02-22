НОВИНИСтаном на кінець минулого року мовлення українських теле- і радіокомпаній було відновлено у 29 населених пунктах Донецької та Луганської областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 29 населених пунктах Донбасу відновили українське мовлення
Наразі на Донбасі здійснюють мовлення 30 телевізійних компаній і 31 радіокомпанія України
Фото: mn24.com.ua
Відповідну інформацію повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко під час засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, звітуючи про роботу у 2016 році, повідомляє "Укрінформ".
"Було відновлення мовлення у 29 населених пунктах на Донбасі", - сказав Артеменко.
Так, за його словами, наразі на Донбасі здійснюють мовлення 30 телевізійних компаній і 31 радіокомпанія України.
Нагадаємо, що в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області почалося будівництво телерадіокомунікаційної вежі.
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22 02 2017 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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