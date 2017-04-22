CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДесятки тисяч людей вийшли в суботу, 22 квітня, на демонстрації за свободу науки. Учасники акцій виступили проти презирливого ставлення до знань та проти поширення "альтернативних фактів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 600 містах світу пройшли "Марші за науку"
Основна хода відбулася у Вашингтоні
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє DW з посиланням на агентство KNA.
"Марші за науку" пройшли у понад 600 містах світу, зокрема, й у щонайменше 16 німецьких містах.
У Берліні в акції взяли участь приблизно 11 тис. осіб, у Бонні – тисяча.
Фото: dw.com
Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель висловився на підтримку наукової свободи.
"На вільні дослідження та навчання спирається відкрите та сучасне суспільство", – заявив він напередодні "Маршу за науку".
Основна хода в межах світового "Маршу" відбулася у Вашингтоні, де демонстранти пройшли повз Білий дім. Вони протестували проти політики президента США Дональда Трампа та його спроб заперечити наукові висновки щодо кліматичних змін.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 04 2017 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles