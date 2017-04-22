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У 600 містах світу пройшли "Марші за науку"

Основна хода відбулася у Вашингтоні
Десятки тисяч людей вийшли в суботу, 22 квітня, на демонстрації за свободу науки. Учасники акцій виступили проти презирливого ставлення до знань та проти поширення "альтернативних фактів".
У 600 містах світу пройшли "Марші за науку" Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє DW з посиланням на агентство KNA.

"Марші за науку" пройшли у понад 600 містах світу, зокрема, й у щонайменше 16 німецьких містах.

У Берліні в акції взяли участь приблизно 11 тис. осіб, у Бонні – тисяча.


Фото: dw.com

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель висловився на підтримку наукової свободи. 

"На вільні дослідження та навчання спирається відкрите та сучасне суспільство", – заявив він напередодні "Маршу за науку".

Основна хода в межах світового "Маршу" відбулася у Вашингтоні, де демонстранти пройшли повз Білий дім. Вони протестували проти політики президента США Дональда Трампа та його спроб заперечити наукові висновки щодо кліматичних змін

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22 04 2017 20:30
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