У 60 років на пенсію зможуть вийти українці з 25-річним стажем роботи, - Гройсман
Ті, у кого до 60 років буде 25 років страхового стажу, зможуть піти на пенсію. Решті потрібно буде працювати аж до 65 років.
"Пенсійний вік залишиться на рівні 60 років для людей, у яких страховий стаж 25 років. Що таке 25 років? Мені сьогодні 39 років, і в мене вже 23 роки трудового стажу. Тобто через два роки в мене буде вже достатній страховий стаж, щоб у 60 років вийти на пенсію. Є люди, у яких немає стажу, вони отримають можливість виходу на пенсію в 63 роки. А якщо у людей менше 15 років стажу - в 65 років", - пояснив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході засідання Кабміну у середу, 17 травня.
При цьому буде передбачена можливість "докупити" роки відсутнього стажу, щоб піти на пенсію в 60 років.
"Буває така ситуація, що у тебе є 24 роки страхового стажу, але тобі вже 60 років. Що робити? Можна компенсувати вартість одного року, двох, чотирьох, п'яти", - розповів Гройсман.
Цей проект не стосується тих, хто вже перебуває на пенсії.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.
Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
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