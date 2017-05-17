Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У 60 років на пенсію зможуть вийти українці з 25-річним стажем роботи, - Гройсман

При цьому буде передбачена можливість "докупити" роки відсутнього стажу, щоб піти на пенсію в 60 років
Кабінет Міністрів запропонував прив'язати вік виходу на пенсію до страхового стажу.
У 60 років на пенсію зможуть вийти українці з 25-річним стажем роботи, - Гройсман Володимир Гройсман2.Фото:КМУ.

Ті, у кого до 60 років буде 25 років страхового стажу, зможуть піти на пенсію. Решті потрібно буде працювати аж до 65 років.

"Пенсійний вік залишиться на рівні 60 років для людей, у яких страховий стаж 25 років. Що таке 25 років? Мені сьогодні 39 років, і в мене вже 23 роки трудового стажу. Тобто через два роки в мене буде вже достатній страховий стаж, щоб у 60 років вийти на пенсію. Є люди, у яких немає стажу, вони отримають можливість виходу на пенсію в 63 роки. А якщо у людей менше 15 років стажу - в 65 років", - пояснив  прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході засідання Кабміну у середу, 17 травня.

При цьому буде передбачена можливість "докупити" роки відсутнього стажу, щоб піти на пенсію в 60 років.

"Буває така ситуація, що у тебе є 24 роки страхового стажу, але тобі вже 60 років. Що робити? Можна компенсувати вартість одного року, двох, чотирьох, п'яти", - розповів Гройсман.

Цей проект не стосується тих, хто вже перебуває на пенсії.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.

Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2017 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.