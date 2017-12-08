У 62% пасажирських вагонів відсутні кондиціонери, - "Укрзалізниця"

У компанії заявили, що грошей на ремонт немає і порадили пасажирам з захворюваннями брати в поїздку воду і ліки

В "Укрзалізниці" повідомили, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.

"Враховуючи аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі. Закликаємо пасажирів уникати тривалого перебування на сонці перед подорожжю, при наявності хронічних захворювань обов'язково мати при собі звичні ліки, рекомендовані лікарем, вживати достатню кількість води, а в разі погіршення самопочуття негайно звертатися до провідників", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Влітку пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких обладнані системою кондиціонування повітря тільки 38% - це 1168 вагонів. Майже у всіх плацкартних вагонах системи кондиціонування повітря не передбачені конструкційно.

"Подорож в плацкарті, не обладнаних кондиціонером, менш комфортна, але вона має і відповідну вартість. Більше того, існує об'єктива причина такої ситуації з пасажирським рухомим складом - невиконання статті 10 Закону України "Про залізничний транспорт". Згідно з цим законом будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення повинно здійснюватися в установленому порядку за рахунок коштів державного бюджету. За період незалежності України з держбюджету кошти на оновлення рухомого складу не виділялися", - пояснили відсутність кондиціонерів в "УЗ".

За останні 25 років придбано 583 вагонів за власні кошти "Укрзалізниці". Робота по оновленню парку почалася з кінця минулого року і продовжується зараз.

"У цьому році ПАТ "Укрзалізниця" оновить парк пасажирських вагонів на 203 одиниці. З них буде закуплено 50 нових вагонів і 153 одиниці - модернізовано капітально-відновлювальним ремонтом. Причому всі модернізовані і придбані вагони вже обладнані системами кондиціонування повітря", - підкреслили в компанії.

Також "УЗ" попередила про можливі затримки потягів через застосування обмеження швидкості через перегрів шляхів. З початку серпня було застосовано близько 350 таких обмежень.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе скористалася одним з потягів "Укрзалізниці" у напрямку до Карпат і розповіла про особливості сервісу перевізника. У вагоні чиновниці не було кондиціонера, а температура повітря сягала 28 градусів за Цельсієм.