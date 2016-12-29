У 6,5 тис. кібератаках, які зазнала Україна за 2 місяці, є російський слід, - Порошенко

Розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії

Президент Петро Порошенко стверджує, що впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств і 31 державного інформаційного ресурсу було здійснено близько 6500 спланованих кібератак.

Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони у четвер, яка розглядає основні засади інформаційної безпеки, повідомляє прес-служба президента.

"Президент нагадав, що внаслідок кібератаки 6 грудня було виведено з ладу мережу Державної казначейської служби та Міністерства фінансів, що призвело до порушення казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, трапилася надзвичайна подія в системі, де зазвичай здійснюється близько 150 тисяч електронних транзакцій за добу", – додали у прес-службі.

Порошенко зазначив, що ці загрози стосуються не лише міністерств та навів приклад втручання в роботу сайту "Укрзалізниці".

Він додав, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, "яка розв’язала кібервійну проти нашої держави".

"Він також відзначив, що подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн, зокрема – з такою ж проблемою зіткнулися Сполучені Штати, а голова німецької розвідки заявляє про плани російських хакерів вплинути на результати виборів в Німеччині, Шведські спецслужби публічно визнали Росію головним джерелом кібератак на цю скандинавську країну", – йдеться у повідомленні.

"Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті", – сказав Порошенко.

У свою чергу прес-служба Міністерства інформаційної політики повідомляє, що РНБО затвердила Доктрину інформаційної безпеки.

"У документі зазначається, що пріоритетами державної політики в інформаційній сфері зокрема є: створення та розвиток структур, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, насамперед у Збройних Силах України, з урахуванням практики держав-членів НАТО; розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення інформаційної безпеки України; забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, передусім – прикордонних і тимчасово окупованих територій тощо", – сказано у повідомленні.

Порошенко нагадав, що наприкінці 2015 – початку 2016 року здійснено кібератаки на об’єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту "Бориспіль".

Також він нагадав про затримання групи озброєних осіб у районі Запорізької АЕС, здійснення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску "Богородчани – Долина" в Івано-Франківській області та "Уренгой – Помари – Ужгород" у Полтавській області.

Крім того, згідно з повідомленням, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об’єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об’єктів електро-, газо- та водопостачання, в першу чергу це було сконцентровано в Донецькій та Луганській областях.

"На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство фінансів і Державне казначейство втратили три терабайти інформації в результаті хакерської атаки в грудні поточного року.