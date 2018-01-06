У 71 місті світу пройде акція на підтримку Олега Сенцова

Протягом 1 та 2 червня відбудеться світова акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова — Save Oleg Sentsov.

Наразі до акції долучилось 42 іноземних міста, з яких 21 — столиця держави, - повідомляє спільнота Save Oleg Sentsov у Facebook.

Так, акції в підтримку українського політв'язня пройдуть в Австралії, США, Німеччині, Грузії, Ізраїлю, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейту, Канаді, Португалії, Британії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії, Литві, Латвії, Італії та Бельгії.

У Росії пройдуть одиночні акції у Санкт-Петербурзі, Москві та Казані.

В Україні акцію підтримало 29 міст. Зокрема акції пройдуть у Вінниці, Маріуполі, Краматорську, Одесі, Черкасах, Тернополі, Чернігові, Харкові, Хмельницькому, Львові, Луцьку, Києву, Дніпру Житомирі, Острозі, Полтаві Кривому Розі, Івано-Франківську, Кропивницькому Прибірську Чернівцях, Рівному Сумах, Ужгороді, Бердянську Херсоні Миколаєві.

Зазначається, що учасники акції просять вжити нагальних заходів для збереження життя українського режисера Олега Сенцова, який був визнаний в’язнем сумління Міжнародною Амністією, а також зробити усе можливе для звільнення усіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму.

Також організатори акції закликають більше міст долучитись до глобальної акції в підтримку Сенцова — Save Oleg Sentsov.