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У 71 місті світу пройде акція на підтримку Олега Сенцова

Наразі до акції долучилось 42 іноземних міста
Протягом 1 та 2 червня відбудеться світова акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова — Save Oleg Sentsov.
У 71 місті світу пройде акція на підтримку Олега Сенцова Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Наразі до акції долучилось 42 іноземних міста, з яких 21 — столиця держави, - повідомляє спільнота Save Oleg Sentsov у Facebook.

Так, акції в підтримку українського політв'язня пройдуть в Австралії, США, Німеччині, Грузії, Ізраїлю, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейту, Канаді, Португалії, Британії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії, Литві, Латвії, Італії та Бельгії. 

У Росії пройдуть одиночні акції у Санкт-Петербурзі, Москві та Казані.

В Україні акцію підтримало 29 міст. Зокрема акції пройдуть у Вінниці, Маріуполі, Краматорську, Одесі, Черкасах, Тернополі, Чернігові, Харкові, Хмельницькому, Львові, Луцьку, Києву, Дніпру Житомирі, Острозі, Полтаві Кривому Розі, Івано-Франківську, Кропивницькому Прибірську Чернівцях, Рівному Сумах, Ужгороді, Бердянську Херсоні Миколаєві.

Зазначається, що учасники акції просять вжити нагальних заходів для збереження життя українського режисера Олега Сенцова, який був визнаний в’язнем сумління Міжнародною Амністією, а також зробити усе можливе для звільнення усіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму.

Також організатори акції закликають більше міст долучитись до глобальної акції в підтримку Сенцова — Save Oleg Sentsov.

Нагадаємо, Олег Сенцов, засуджений до 20 років в'язниці за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, голодує з 14 травня. Він вимагає від російської влади відпустити на свободу 64 українців, яких називає політв'язням (при цьому не вимагає власного звільнення).

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

 

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01 06 2018 13:30
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