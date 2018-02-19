У 73 школах Києва повністю відновлено освітній процес
"Проте у столиці ще й досі призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та у 28 – покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 35 шкіл) та Солом’янському (закрито 28 шкіл) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито 3 школи повністю та 7 покласово).
Загалом ситуація має позитивну динаміку, і, я сподіваюсь, до кінця лютого усі навчальні заклади столиці відновлять навчальний процес", – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Київська міська державна адміністрація у Facebook.
У той же час, за його інформацією, освітній процес відновлено у 73 школах повністю та у 6 школах покласово.
Нагадаємо, що в п'яти областях України перевищено епідемічний поріг грипу до 25%. Це Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа