У 73 школах Києва повністю відновлено освітній процес

Призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та в 28 – покласово

У Києві повністю відновлено навчальний процес у 73 школах та у 6 школах покласово.

"Проте у столиці ще й досі призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та у 28 – покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 35 шкіл) та Солом’янському (закрито 28 шкіл) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито 3 школи повністю та 7 покласово).

Загалом ситуація має позитивну динаміку, і, я сподіваюсь, до кінця лютого усі навчальні заклади столиці відновлять навчальний процес", – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Київська міська державна адміністрація у Facebook.

У той же час, за його інформацією, освітній процес відновлено у 73 школах повністю та у 6 школах покласово.

Нагадаємо, що в п'яти областях України перевищено епідемічний поріг грипу до 25%. Це Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%).