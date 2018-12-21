У 78 ОТГ у неділю відбудуться перші місцеві вибори, - ЦВК

Перші місцеві вибори відбудуться в неділю, 23 грудня, в 78 об'єднаних територіальних громадах (дев’яти міських, 16 селищних, 53 сільських) у 13 областях України, повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

До складу цих 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад (міських – дев’ять, селищних - 19, сільських - 317). За попередніми підрахунками, в цих виборах зможуть взяти участь майже 453 тисяч виборців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Для проведення цих виборів територіальні виборчі комісії створили 1692 територіальних, одномандатних виборчих округи. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 622 виборчих дільницях.

У ЦВК нагадали, що передвиборна агітація завершується о 24:00 останньої п'ятниці перед днем голосування, тобто в ніч на 22 грудня. Ведення передвиборної агітації після завершення цього терміну забороняється.

Результати виборів депутатів в одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови має бути встановлено не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування, тобто до 28 грудня 2018 року включно. Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі має бути встановлено не пізніше ніж на десятий день з дня голосування, тобто до 2 січня 2019 включно.

У зазначених виборах беруть участь місцеві організації 46 політичних партій.

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених перших місцевих виборах 18 громадським організаціям.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення цих виборів, становить 20 млн 77 тис. 500 гривень.

Протягом трьох попередніх років із 25 жовтня 2015 року до 29 квітня 2018 року в Україні відбулися вже 707 перших місцевих виборів у ОТГ.

Додамо, що ЦВК затвердила терміни проведення президентських виборів: кампанія розпочнеться 31 грудня.