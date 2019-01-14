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В афганській столиці стався вибух: десятки поранених, - ВІДЕО

Подробиці вибуху активно розслідуються
У Кабулі в понеділок стався потужний вибух, внаслідок якого поранень зазнали більше 40 людей.
В афганській столиці стався вибух: десятки поранених, - ВІДЕО Фото: АА

"Більше 40 осіб було поранено через вибух, що стався цього понеділка в східній частині Кабула. Інцидент трапився поблизу комплексу, де розміщена низка офісів міжнародних організацій", - повідомляє Aljazeera із посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахідуллу Маяра.

У поліції теж підтвердили дану інформацію, наголосивши, що подробиці вибуху активно розслідуються. Уже відомо, що вибух був спричинений бомбою, закладеною у вантажівку.

 

Слід зазначити, що район, де стався інцидент, постійно перебуває під посиленою охороною через концентрацію офісів різних міжнародних установ.

Додамо, що на півдні Нігерії більше 20 людей загинуло в результаті вибуху бензовозу.

 

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14 01 2019 20:15
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