В афганській столиці стався вибух: десятки поранених, - ВІДЕО

"Більше 40 осіб було поранено через вибух, що стався цього понеділка в східній частині Кабула. Інцидент трапився поблизу комплексу, де розміщена низка офісів міжнародних організацій", - повідомляє Aljazeera із посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахідуллу Маяра.

У поліції теж підтвердили дану інформацію, наголосивши, що подробиці вибуху активно розслідуються. Уже відомо, що вибух був спричинений бомбою, закладеною у вантажівку.

Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z