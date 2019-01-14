В афганській столиці стався вибух: десятки поранених, - ВІДЕО
"Більше 40 осіб було поранено через вибух, що стався цього понеділка в східній частині Кабула. Інцидент трапився поблизу комплексу, де розміщена низка офісів міжнародних організацій", - повідомляє Aljazeera із посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахідуллу Маяра.
У поліції теж підтвердили дану інформацію, наголосивши, що подробиці вибуху активно розслідуються. Уже відомо, що вибух був спричинений бомбою, закладеною у вантажівку.
Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z— TOLOnews (@TOLOnews) 14 января 2019 г.
Слід зазначити, що район, де стався інцидент, постійно перебуває під посиленою охороною через концентрацію офісів різних міжнародних установ.
Додамо, що на півдні Нігерії більше 20 людей загинуло в результаті вибуху бензовозу.
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