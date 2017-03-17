В Ахметова кажуть, що на захоплених шахтах залишилося 430 тис. тонн антрациту

ДТЕК буде перешкоджати незаконному продажу антрациту зі складів захоплених шахт на НКТ

На складах захоплених підприємств "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Шахта Комсомолець Донбасу", розташованих на тимчасово окупованих територіях, залишилося близько 430 тис. тонн антрациту.

У ДТЕК підкреслили, що відстежуватимуть і припинятимуть спроби незаконного переміщення і продажу антрациту.

"Всі спроби збуту цього вугілля є злочином. ДТЕК буде відслідковувати будь-які випадки незаконного переміщення цього товару... Якщо будуть виявлені випадки незаконного використання та реалізації антрациту, ДТЕК звернеться в правоохоронні органи, суди і міжнародні організації для вжиття заходів до винних осіб, а також ініціює українські і міжнародні санкції ", - заявили в прес-службі холдингу, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на окупованій частині Донбасу.

Згодом металургійний холдинг Ахметова "Метінвест" повідомив про втрату контролю над такими активами внаслідок захоплення: Єнакіївського металургійного заводу, ТОВ "Метален", Харцизького трубного заводу, "Краснодонвугілля", "Комсомольського рудоуправління", Донецького коксохімічного заводу, Єнакіївського коксохімічного заводу.

DTEK Energy Group заявляє про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.