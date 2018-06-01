Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Ахметова кажуть, що судитимуться за $820 "заморожених" мільйонів

Позов компанії Raga Establishment Limited в СКМ назвали "безпідставним"
У групі компаній СКМ, що належать олігарху Ринату Ахметову заявили, що "категорично не погоджуються" з рішенням Кіпрського суду, яким активи Ахметова на суму $ 820 мільйонів у справі "Укртелекому" заморожено.
В Ахметова кажуть, що судитимуться за $820 "заморожених" мільйонів Ринат Ахметов. Фото: top.rbc.ru

У СКМ заявили, що компанія групи опосередковано придбала акції "Укртелекому" у Raga Establishment Limited (колишня EPIC Telecom Invest Limited) у 2013 році - за 2 роки після приватизації "Укртелекому".

"Ми отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено", - наголошується у заяві на сайті СКМ.

При цьому позов компанії Raga Establishment Limited в СКМ назвали "безпідставним" і зазначили, що "будуть активно захищатися у судах".

"Група "СКМ" ні прямо, ні опосередковано не брала участі у приватизації "Укртелекому" у 2011 році. Претензії Фонду держмайна України та інших державних органів щодо законності приватизації "Укртелекому" і виконання інвестиційних зобов'язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію у 2011 році", - заявили в СКМ.

Як відомо, Окружний суд Нікосії 27 грудня ухвалив заморозити активи бізнесмена Рината Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2018 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Георгій Гелетуха: В Україні запрацює біопаливна біржа

Георгій Гелетуха: В Україні запрацює біопаливна біржа

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.