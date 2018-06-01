В Ахметова кажуть, що судитимуться за $820 "заморожених" мільйонів
У СКМ заявили, що компанія групи опосередковано придбала акції "Укртелекому" у Raga Establishment Limited (колишня EPIC Telecom Invest Limited) у 2013 році - за 2 роки після приватизації "Укртелекому".
"Ми отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено", - наголошується у заяві на сайті СКМ.
При цьому позов компанії Raga Establishment Limited в СКМ назвали "безпідставним" і зазначили, що "будуть активно захищатися у судах".
"Група "СКМ" ні прямо, ні опосередковано не брала участі у приватизації "Укртелекому" у 2011 році. Претензії Фонду держмайна України та інших державних органів щодо законності приватизації "Укртелекому" і виконання інвестиційних зобов'язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію у 2011 році", - заявили в СКМ.
Як відомо, Окружний суд Нікосії 27 грудня ухвалив заморозити активи бізнесмена Рината Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому".
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