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У Ахметова заявили, що вугілля із захоплених шахт "пішло" на "Донбасенерго"

Власником "Донбасенерго" ЗМІ називають старшого сина Віктора Януковича Олександра.
Компанія ДТЕК, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, надіслала офіційного листа на адресу ПАТ "Донбасенерго", яке повязують з Олександром Януковичем, із застереженням не закуповувати вугілля, вироблене на тимчасово неконтрольованій території.
У Ахметова заявили, що вугілля із захоплених шахт "пішло" на "Донбасенерго" Фото: twitter.com/UKRINFORM

У ДТЕК наголошують, що із втратою управління підприємствами компанія відстежує спроби незаконного переміщення та використання антрациту, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу енергохолдингу.

"Придбання цього вугілля є злочином, передбаченим ст. 209 кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Своїм листом ДТЕК попереджає, що у разі незаконної купівлі або використання вугілля компанія переслідуватиме за законом усіх причетних до цього процесу осіб і вимагатиме притягнення їх до кримінальної відповідальності, зокрема за фінансування тероризму", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на складах підприємств, які вийшли з-під управління ДТЕК, залишилося близько 430 тисяч тонн антрациту.

З прийняттям рішення РНБО про припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення існує висока ймовірність незаконного збуту цього вугілля на ТЕС, які розташовані на неконтрольованій території, зокрема, на Старобешівську ТЕС "Донбасенерго".

"Представники так званих "ЛНР" і "ДНР" не зможуть продавати вугілля на території України тому, що передусім використовуватимуть його для забезпечення ТЕС і виробництва електроенергії на неконтрольованій території. Наш обов'язок – попередити про це всіх можливих покупців", - зазначив керівник антикризового штабу ДТЕК Денис Діденко.

Як відомо, реальним власником "Донбасенерго" ЗМІ називають старшого сина Віктора Януковича Олександра.

Нагадаємо, енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова повідомив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на окупованій частині Донбасу.

Згодом металургійний холдинг Ахметова "Метінвест" повідомив про втрату контролю над такими активами внаслідок захоплення: Єнакіївського металургійного заводу, ТОВ "Метален", Харцизького трубного заводу, "Краснодонвугілля", "Комсомольського рудоуправління", Донецького коксохімічного заводу, Єнакіївського коксохімічного заводу.

DTEK Energy Group заявляє про захоплення бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

 

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21 03 2017 15:04
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