У Ахметова з'ясували, куди дівається вугілля з ОРДЛО
Про це журналістам розповів в.о. генерального директора компанії "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук, передає "Укрінформ".
"Ми ведемо переговори з потенційними клієнтами, які можуть купувати наше вугілля - Туреччина, Іспанія. Ми його вважаємо своїм, просто його вкрали. Коли ми пішли на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит залишилися 450 тис тонн готової продукції. У Росії можливості працювати обмежені", - розповів Сахарук.
За його словами, потенційно активним покупцем нелегального вугілля з ОРДЛО може стати саме Туреччина.
"Дуже сильно дисконтують ціну. 30-40-50% знижки, мало не безкоштовно віддають. Ми з такими випадками працюємо. Наше завдання, щоб ресурсом не торгували", - зазначив представник ДТЕК.
За його інформацією, робляться спроби поставляти по Турецькому напрямку до 50 тис тонн вугілля на місяць.
"Уже відправляються кораблі по 15-20 тис тонн, тобто лежить в порту вугілля, яке буде відвантажуватися. Використовують порт Ростов, звідки відправляють маленькі кораблі. Є контракт з Іспанією на 30 тис тонн. В основному, це не антрацит, а сорти АС, АМ. Походження пишуть російське, забезпечують сертифікат походження", - додав Сахарук.
Нагадаємо, у 2016 році Росія отримала з окупованих територій Донецької і Луганської областей 940 тисяч тонн антрациту і ще близько 95 тисяч тонн інших сортів вугілля
Раніше стало відомо, що Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.
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