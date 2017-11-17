У Альфа-Банку з'явився новий акціонер

Міжнародний інвестиційний фонд MSP Stiftung (Ліхтенштейн) увійшов з часткою 9,9% до складу акціонерів Альфа-Банку (Україна).

"Склад акціонерів Альфа-банку поповнився фондом MSP Stiftung, створеним Мартіном Шлаффа, одним з найбільших австрійських бізнесменів з інтересами в фінансовому секторі і в галузі промислового виробництва", - повідомляє прес-служба банку.

Також повідомляється, що за результатами угоди головою наглядової ради Альфа-банку після відповідного узгодження з НБУ буде призначений австрійський банкір Мартін Шведлера.

Довідка: MSP Stiftung є співвласником банку Sigma Kreditbank AG (Ліхтенштейн), що спеціалізується на роздрібному кредитуванні.

Також фонд володіє близько 25% акцій компанії RHI Magnesita NV, глобального виробника вогнетривких виробів, які використовуються у високотемпературних промислових процесах.

Альфа-банк (до січня 2001 року - Київський інвестиційний банк) заснований у 1993 році.

У ABH Holding входять Альфа-банк в Україні, Білорусі, Казахстані, Росії.

Власниками ABH Holdings SA є уродженець Львова Михайло Фрідман (36,47%) і уродженець Києва Герман Хан (23,27%), які є громадянами Ізраїлю і проживають у Лондоні, а також Олексій Кузьмічов - 18,12%, Петро Авен - 13,76%, Андрій Косогов - 4,08% (всі - громадяни РФ, які проживають у Москві) і The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.

Раніше повідомляли, що Альфа-банк не збирається йти з українського ринку.