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У Аргентині зі складу зникло 540 кг конфіскованої марихуани: поліцейські звинуватили мишей

На складі в Пілар зберігається шість тисяч кілограмів марихуани
Аргентинські поліцейські звинуватили гризунів у зникненні зі складу 540 кг конфіскованої марихуани.
У Аргентині зі складу зникло 540 кг конфіскованої марихуани: поліцейські звинуватили мишей Фото: cannabiscopywriter.com

Про це повідомляють "Факти”.

Під час інспекції в аргентинському місті Пілар, що в 60 кілометрах від столиці країни Буенос-Айреса, була виявлено зникнення зі складу 540 кілограмів конфіскованої марихуани. Співробітники пояснили таємниче зникнення півтонни марихуани голодними мишами і щурами.

Однак експерти не повірили у вторгнення на склад армії гризунів. Мовляв, якби навіть миші і з'їли марихуану, то не залишились в живих. А на складі не виявили жодного трупа.

У результаті на час слідства було звільнено та затримано 8 співробітників поліції. У травні відбудеться судове засідання, на якому вирішать, чи було зникнення наркотиків результатом недбалості або ж злого умислу.

ЗМІ повідомляють, що всього на складі в Пілар зберігається шість тисяч кілограмів марихуани.

Нагадаємо, у селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.

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12 04 2018 22:24
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