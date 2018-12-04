У Аргентині зі складу зникло 540 кг конфіскованої марихуани: поліцейські звинуватили мишей
Про це повідомляють "Факти”.
Під час інспекції в аргентинському місті Пілар, що в 60 кілометрах від столиці країни Буенос-Айреса, була виявлено зникнення зі складу 540 кілограмів конфіскованої марихуани. Співробітники пояснили таємниче зникнення півтонни марихуани голодними мишами і щурами.
Однак експерти не повірили у вторгнення на склад армії гризунів. Мовляв, якби навіть миші і з'їли марихуану, то не залишились в живих. А на складі не виявили жодного трупа.
У результаті на час слідства було звільнено та затримано 8 співробітників поліції. У травні відбудеться судове засідання, на якому вирішать, чи було зникнення наркотиків результатом недбалості або ж злого умислу.
ЗМІ повідомляють, що всього на складі в Пілар зберігається шість тисяч кілограмів марихуани.
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