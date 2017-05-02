В Авдіївці відновлено газо-, тепло- та водопостачання
"Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївки є, воду подаємо по графіку. Лікарня та Укртелеком працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті. До речі, дуже допомогли і розвантажили потік людей створені вчора Нацполіцією на околицях Авдіївки два додаткові пункти звернень громадян. Ці пункти працюють також і в режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги", - повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.
Також Жебрівський зазначив, що по місту працюють машини, які розвозять продукти харчування і теплі речі.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, всього зафіксовано 51 обстріл. У результаті один боєць ЗСУ поранений, ще один травмований.
Зазначимо, що бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За останні п'ять діб місто пережило 13 штурмів.
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