У багатоквартирному будинку на Хмельниччині стався вибух, – ФОТО
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"8 жовтня о 10:16 на пункт зв'язку рятувальників у м. Шепетівка надійшло повідомлення про вибух у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку на Старокостянтинівському шосе, 19", – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією прес-служби ДСНС, на місце події прибув черговий караул рятувальників.
Вибух стався в квартирі на 2-му поверсі, попередня причина – витік побутового газу.
Внаслідок вибуху пошкоджено двері та міжкімнатні перегородки в приміщенні. Відзначається, що на момент вибуху в квартирі нікого не було, тому постраждалих не виявлено.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Відкритого горіння в результаті вибуху не зафіксовано.
Рятувальники ДСНС розчистили повалені конструкції і забезпечили безпечну роботу аварійних служб взаємодії для встановлення остаточної причини інциденту.
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, в Сумах на приватному підприємстві стався потужний вибух, в результаті якого постраждали троє людей.
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