У багатоквартирному будинку на Хмельниччині стався вибух, – ФОТО

У місті Шепетівка Хмельницької області стався вибух у квартирі в багатоквартирному житловому будинку.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"8 жовтня о 10:16 на пункт зв'язку рятувальників у м. Шепетівка надійшло повідомлення про вибух у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку на Старокостянтинівському шосе, 19", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби ДСНС, на місце події прибув черговий караул рятувальників.

Вибух стався в квартирі на 2-му поверсі, попередня причина – витік побутового газу.

Внаслідок вибуху пошкоджено двері та міжкімнатні перегородки в приміщенні. Відзначається, що на момент вибуху в квартирі нікого не було, тому постраждалих не виявлено.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Відкритого горіння в результаті вибуху не зафіксовано.

Рятувальники ДСНС розчистили повалені конструкції і забезпечили безпечну роботу аварійних служб взаємодії для встановлення остаточної причини інциденту.



Фото: dsns.gov.ua

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