CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Багдаді прогримів третій за останні три дні вибух, загинуло щонайменше 45 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Третій за останні три дні вибух прогримів у Багдаді, загинуло 48 людей
Поранення дістали понад 50 осіб
Фото:Reuters
"Щонайменше 48 людей було вбито в Багдаді внаслідок третього вибуху в іракській столиці протягом трьох днів", - повідомляє BBC.
Зокрема, уточнюють, що біля автосалонів у південній частині міста вибухнув замінований автомобіль. Поранення дістали понад 50 осіб.
Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху замінованого автомобіля на півдні Багдада загинуло восьмеро осіб і близько 40 дістали поранення.
Днем раніше вибух прогримів у передмісті іракської столиці Багдада, в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.
Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за ці теракти. Припускають, що за терактами стоїть "Ісламська держава".
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