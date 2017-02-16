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Третій за останні три дні вибух прогримів у Багдаді, загинуло 48 людей

Поранення дістали понад 50 осіб
У Багдаді прогримів третій за останні три дні вибух, загинуло щонайменше 45 осіб.
Третій за останні три дні вибух прогримів у Багдаді, загинуло 48 людей Фото:Reuters

"Щонайменше 48 людей було вбито в Багдаді внаслідок третього вибуху в іракській столиці протягом трьох днів", - повідомляє BBC.

Зокрема, уточнюють, що біля автосалонів у південній частині міста вибухнув замінований автомобіль. Поранення дістали понад 50 осіб.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху замінованого автомобіля на півдні Багдада загинуло восьмеро осіб і близько 40 дістали поранення.

Днем раніше вибух прогримів у передмісті іракської столиці Багдада, в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за ці теракти. Припускають, що за терактами стоїть "Ісламська держава".

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16 02 2017 17:58
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