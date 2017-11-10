У Бахчисараї проходять обшуки у кримських татар
Про це координатор громадської організації КримSOS Таміла Ташева повідомила на сторінці в Facebook.
Обшуки проходять в чотирьох будинках: у Сулеймана Асанова, активіста Сейрана Салієва, у якого обшук проходить в третій раз, громадянського активіста Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
Раніше посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.
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