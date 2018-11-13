У Бахмуті під час розбійного нападу на ювелірну крамницю застрелили охоронця Охоронець загинув під час розбійного нападу на ювелірну крамницю

У вівторок, 13 листопада, у Бахмуті Донецької області під час пограбування ювелірної крамниці було вбито охоронця, підозрюваний з викраденими коштовностями втік.

Фото: Нацполіція

Невстановлений чоловік у масці зайшов до ювелірного магазину у центрі міста близько 16.40. Нападник застрелив охоронця та вкрав коштовні прикраси, повідомили в обласній поліції. Наразі поліція проводить операцію з розшуку підозрюваного у місті та в прилеглих районах. Правоохоронці звертаються до всіх, хто став свідком злочину або бачив підозрілу особу, з проханням повідомити на лінію 102. Свідкам гарантують конфіденційність. Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали злочинне угруповання, яке підривало й грабувало банкомати.

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