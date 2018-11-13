CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 13 листопада, у Бахмуті Донецької області під час пограбування ювелірної крамниці було вбито охоронця, підозрюваний з викраденими коштовностями втік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бахмуті під час розбійного нападу на ювелірну крамницю застрелили охоронця
Охоронець загинув під час розбійного нападу на ювелірну крамницю
Фото: Нацполіція
Невстановлений чоловік у масці зайшов до ювелірного магазину у центрі міста близько 16.40. Нападник застрелив охоронця та вкрав коштовні прикраси, повідомили в обласній поліції.
Наразі поліція проводить операцію з розшуку підозрюваного у місті та в прилеглих районах. Правоохоронці звертаються до всіх, хто став свідком злочину або бачив підозрілу особу, з проханням повідомити на лінію 102. Свідкам гарантують конфіденційність.
Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали злочинне угруповання, яке підривало й грабувало банкомати.
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