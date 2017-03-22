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У Бахмуті правоохоронці вилучили у місцевих жителів арсенал боєприпасів

За словами затриманих, боєприпаси вони збиралися переправити до себе додому, в різні області України
У Бахмуті Донецької області поліція за три години роботи вилучила у місцевих жителів арсенал боєприпасів.
У Бахмуті правоохоронці вилучили у місцевих жителів арсенал боєприпасів Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"На автовокзалі м. Бахмута затримано чоловіка 1979 р. н., у якого в особистих речах виявлено та вилучено 9 запалів до ручних гранат, 5 корпусів гранати Ф-1, 4 корпуси гранати РГД-5, 2 корпуси гранати РГМ, 2 тротилові шашки по 400 г у кожній. За його словами, все віз додому в Харківську область", - написав начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області, - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Також В'ячеслав Аброськін зазначив:

"У відділенні "Нової пошти № 1" за адресою: м. Бахмут, вул. Ілліча, 25, у чоловіка 1995 р. н. виявлено та вилучено гранату Ф-1 із запалом, магазин до АК та 80 набоїв калібру 5.45 мм За його словами, він намагався відправити зазначені боєприпаси додому в Черкаську область".

Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нагадаємо, поліція вилучила автомати, гвинтівки, пістолети, частини нарізної зброї, більше двох тисяч патронів та станок для виготовлення зброї у Маріуполі. Власник квартири, який налагодив виробництво зброї та патронів, затриманий.

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22 03 2017 08:57
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