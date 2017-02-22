У Бахмуті затримали бойовика, який причетний до викрадення двох правоохоронців у 2014 році

У Бахмуті правоохоронці затримали раніше судимого колишнього бойовика "ДНР", який в 2014 році викрав двох співробітників Дебальцевського міськвідділу поліції.

"Цей "херой супердержави" з червня 2014 року орудував в "бойовій групі" на території Дебальцеве: з автоматом "ніс службу" на блокпосту бойовиків. В одне з таких "чергувань" затриманий організував захоплення і незаконне позбавлення волі двох співробітників Дебальцевського міськвідділу поліції. Потім передав їх у "МГБ ДНР", - повідомляє начальник ГУНП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що вчора в Бахмуті його впізнав один із викрадених їм співробітників. При цьому, за словами Аброськіна, до того моменту затриманий пішов з лав бандформування і сподівався "загубитися у мирному місті і жити, так ніби й не було його участі в "ДНР".

"Залишаючи лави бойовиків, цей "діяч" примудрився прихопити з собою цілий арсенал зброї, який віддав куму на зберігання", - заявив В'ячеслав Аброськін і додав, що правоохоронці вилучили револьвер, набої і гранати РГД-5 із запалом.

Нагадаємо, що бойовик із Росії Олександр Круогла був знищений пострілом снайпера на Донбасі 3-го лютого.