У Бахмуті затримали двох бойовиків "ДНР"
За місцем мешкання одного з бойовиків, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - 8 вогнеметів "Шмель" російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Як розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артем Кисько, мешканців Бахмуту 1984 та 1986 років народження, які працювали на бойовиків, викрили в ході оперативних заходів оперативники главку спільно з місцевими правоохоронцями.
Встановлено, що з квітня по червень 2014 року вони під керівництвом мешканця Бахмуту, який нині є "начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР", скоювали на території Донеччини розбійні напади, викрадали людей та "віджимали" автомобілі.
За інформацією, "куратор" найманців з позивним "Отшельник" 1964 року народження має тісні зв’язки з вищим командуванням ЗС РФ.
Наразі з затриманими бойовиками працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття відразу кількох кримінальних проваджень відносно учасників НЗФ. Ведеться подальша робота з документування членів злочинного угрупування.
Нагадаємо, що вранці 1 квітня на пункті контролю для залізничного сполучення "Конотоп" прикордонники Сумського загону виявили чоловіка, який може бути причетний до діяльності незаконних збройних формувань на сході України.
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