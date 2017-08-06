У Бахрейні саджатимуть до в'язниці за симпатії до Катару

Раніше заборону на висловлення симпатій до Катару запровадили Об'єднані Арабські Емірати

Влада Бахрейну оголосила, що висловлення симпатії до Катару на тлі накладених на нього країнами Перської затоки санкцій каратиметься тривалим терміном ув'язнення

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Будь-яке висловлення симпатії до уряду Катару або проти заходів, вжитих урядом Бахрейну, через соціальні мережі, Twitter чи будь-які інші форми комунікації є кримінальним злочином, який каратиметься ув'язненням на період до 5 років та штрафом", - ідеться в заяві міністерства внутрішніх справ Бахрейну.

Раніше заборону на висловлення симпатій до Катару запровадили Об'єднані Арабські Емірати. Генпрокурор ОАЕ Хамад Саїф Аль-Шамсі заявив, що прихильні до Катару повідомлення прирівнюються до кіберзлочину.

Прокатарські висловлювання у соцмережах призведуть до тюремного терміну або до щонайменше 500 тис. дірхамів ($136 тис.) штрафу.