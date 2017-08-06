У Бахрейні саджатимуть до в'язниці за симпатії до Катару
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Будь-яке висловлення симпатії до уряду Катару або проти заходів, вжитих урядом Бахрейну, через соціальні мережі, Twitter чи будь-які інші форми комунікації є кримінальним злочином, який каратиметься ув'язненням на період до 5 років та штрафом", - ідеться в заяві міністерства внутрішніх справ Бахрейну.
Раніше заборону на висловлення симпатій до Катару запровадили Об'єднані Арабські Емірати. Генпрокурор ОАЕ Хамад Саїф Аль-Шамсі заявив, що прихильні до Катару повідомлення прирівнюються до кіберзлочину.
Прокатарські висловлювання у соцмережах призведуть до тюремного терміну або до щонайменше 500 тис. дірхамів ($136 тис.) штрафу.
Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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