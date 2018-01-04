У Бахрейні знайшли найбільше в історії королівства родовище нафти і газу

Влада Бахрейну заявила про виявлення найбагатшого родовища нафти та газу у країні.

Повідомлення поширило в неділю, 1 квітня, державне інформаційне агентство королівства BNA, повідомляє DW.

Як стверджується, знайдені запаси вуглеводнів значно перевищують всі нафтогазові родовища, відкриті у країні з 1932 року.

Жодних подробиць щодо обсягів виявлених корисних копалин не розголошується. Зазначається лише, що наявних у родовищі запасів цілком досить для тривалого видобутку.

Бахрейн, на відміну від сусідніх країн Перської затоки, не мав досі значних запасів нафти та газу. Нинішні щоденні обсяги видобутку нафти з єдиного розташованого на території власне Бахрейну родовища становлять близько 50 тис. барелів. Добові обсяги видобутку природного газу на цьому родовищі - близько 28 млн кубічних метрів. Ще 150 тис. барелів чорного золота щодоби Бахрейн отримує від родовища Абу Сафа, котре ця близькосхідна країна експлуатує разом із Саудівською Аравією. 80% надходжень до бюджету Королівство Бахрейн завдячує саме нафті та газу.

Нагадаємо, у Волинській області розкрили організовану озброєну групу, яка спеціалізувалася на крадіжках нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу.