У Баку 24 людини загинули внаслідок пожежі в наркологічному диспансері

У столиці Азербайджану Баку сталася пожежа в Республіканському наркологічному диспансері, внаслідок якої загинули щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє азербайджанське агентство АПА з посиланням на Об'єднання судово-медичної експертизи і патологічної анатомії.

Точна кількість загиблих і постраждалих з'ясовується.

В результаті вжитих оперативних заходів були врятовані 34 людини з 55 осіб, які перебували в корпусі, троє з них були госпіталізовані в Республіканський токсикологічний центр Міністерства охорони здоров'я.

Результати попереднього розслідування свідчать, що причиною пожежі стало коротке замикання в електричній мережі будівлі.

Станом на ранок 2 березня рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Місцева прокуратура порушила кримінальну справу в зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, вчора у Москві під час пожежі в житловому будинку загинули пожежні Михайло Фомін та Олександр Драєвский, рятуючи людей з палаючої будівлі.