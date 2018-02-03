У Баку 24 людини загинули внаслідок пожежі в наркологічному диспансері
Про це повідомляє азербайджанське агентство АПА з посиланням на Об'єднання судово-медичної експертизи і патологічної анатомії.
Точна кількість загиблих і постраждалих з'ясовується.
В результаті вжитих оперативних заходів були врятовані 34 людини з 55 осіб, які перебували в корпусі, троє з них були госпіталізовані в Республіканський токсикологічний центр Міністерства охорони здоров'я.
Результати попереднього розслідування свідчать, що причиною пожежі стало коротке замикання в електричній мережі будівлі.
Станом на ранок 2 березня рятувальникам вдалося загасити пожежу.
Місцева прокуратура порушила кримінальну справу в зв'язку з інцидентом.
Нагадаємо, вчора у Москві під час пожежі в житловому будинку загинули пожежні Михайло Фомін та Олександр Драєвский, рятуючи людей з палаючої будівлі.
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