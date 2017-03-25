У Балаклії мародер "обчистив" школу і сусідську квартиру

Зараз проводяться першочергові слідчі дії з встановлення потерпілих

У Балаклії Харківської області, де місцеві жителі були евакуйовані через пожежу на артилерійських складах Міноборони, поліцейські затримали чоловіка, який пограбував школу і квартиру свого сусіда.

Під час патрулювання міста правоохоронці виявили у одній з господарських будівель дрібну техніку. Власником приміщення виявився 52-річний місцевий житель.

При огляді споруди і приміщення чоловіка було виявлено та вилучено чотири комп'ютери і системні блоки, а також коробку ледламп.

"Встановлено, що частину майна зловмисник виніс із сусідської квартири, решту з Балаклійської загальноосвітньої школи № 6", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК. Зараз проводяться першочергові слідчі дії з встановлення потерпілих.

Вирішується питання про повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).

Зазначимо, на території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.