У Балаклії мародер "обчистив" школу і сусідську квартиру
Під час патрулювання міста правоохоронці виявили у одній з господарських будівель дрібну техніку. Власником приміщення виявився 52-річний місцевий житель.
При огляді споруди і приміщення чоловіка було виявлено та вилучено чотири комп'ютери і системні блоки, а також коробку ледламп.
"Встановлено, що частину майна зловмисник виніс із сусідської квартири, решту з Балаклійської загальноосвітньої школи № 6", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК. Зараз проводяться першочергові слідчі дії з встановлення потерпілих.
Вирішується питання про повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).
Зазначимо, на території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
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