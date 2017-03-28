У Балаклії розпочалася утилізація боєприпасів, - Міноборони

У Балаклії Харківської області від сьогодні починається утилізація боєприпасів.

Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський, інформує прес-служба МОУ.

Місце підриву підготовлено у відповідності з усіма вимогами і знаходиться приблизно за 10 кілометрів від райцентру. Тому вибухи, звуки яких ймовірно можна буде чути протягом наступних днів, не становитимуть загрози для місцевих жителів.

"Хочу попередити населення Балаклії, що приводу для занепокоєння немає. Роботи планові, безпечні, все знаходиться під контролем", - сказав заступник голови Харківської ОДА Євген Шахненко, повідомляє "Укрінформ".

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Павловського, арсенал повертається до роботи в штатному режимі. Над відновленням інфраструктури військового містечка активно працюють фахівці квартирно-експлуатаційного відділу міста Харкова та офіцери структур цивільно-військового співробітництва. Вони зустрічають людей, які повертаються з місць евакуації, визначаються з ремонтом об'єктів, організовують пункти видачі гуманітарної допомоги тощо.

Голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський повідомив про те, що місто і навколишні селища повернулися до нормального ритму життя: працюють усі дитсадки, до вечора планується вирішити всі проблеми з газопостачанням.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

На цей момент у Балаклії завершили розмінування. 25 березня представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.