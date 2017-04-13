У Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд, - Пашинський
"У чому трагедія Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 мільярд доларів боєприпасів. Це недопустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі допустити", – заявив він, передає Укрінформ.
За словами Пашинського, зі всього статку з Радянського Союзу Україна отримала мільйони тонн боєприпасів.
"У цих боєприпасах є ті, які вже не придатні, і ті, які нам дуже потрібні. Треба чітко виділити, оті, що нам потрібні, та зберігати їх у спеціальних бетонних сховищах із системами пожежегасіння. А для тих, що не потрібні – має бути спеціальна програма для їх подальшого знищення", - наголосив голова комітету ВР з нацбезпеки.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.
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