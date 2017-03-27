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У Балаклію вже повернулися близько 12 тис жителів

Тривають роботи з розмінування території
Станом на ранок 27 березня в Балаклію, що на Харківщині, повернулися 12 тис. місцевих жителів, евакуйованих у зв'язку з вибухами на військовому складі Міноборони.
У Балаклію вже повернулися близько 12 тис жителів Фото:facebook.com/MNS.GOV.UA

Петро Порошенко заслухав доповідь про ситуацію щодо ліквідації наслідків пожежі, повідомляє сайт глави держави. У повідомленні зазначено, що роботи з розмінування території тривають.

Окрім того, у Балаклії Харківської області та навколишніх населених пунктах відновлене електропостачання.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

На цей момент у Балаклії завершили розмінування. 25 березня представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

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27 03 2017 17:59
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