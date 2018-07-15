У Барселоні 110 тис людей вимагали звільнення лідерів Каталонії

На демонстрації були присутні і члени уряду Каталонії на чолі із Кімом Торрою

Понад 100 тисяч людей вийшли у суботу на вулиці Барселони з вимогою звільнити з-під варти лідерів сепаратистського руху та повернути додому політиків, яким в Іспанії загрожує кримінальне переслідування.

Протести почалися після того, як дев'ятьох каталонських лідерів, яких утримували під вартою поблизу Мадрида, перевели у в'язниці в Каталонії. Протестувальники вимагали від іспанської влади їхнього звільнення, повідомляє La Vanguardia.

Демонстрацію під гаслом "Ні в'язниці, ні засланню, ми любимо вас вдома" організували каталонська асоціація "Òmnium Cultural", політична організація "Національна асамблея Каталонії" та ще кілька каталонських асоціацій.

На демонстрації були присутні і члени уряду Каталонії на чолі із Кімом Торрою, який заявив, що рух за незалежність "вийде знову і знову, поки засуджені та вигнанці не повернуться додому".

"Кожна хвилина, яку наші в'язні проводять у тюрмах, а не разом з родинами та їхніми друзями, - це справжня політична непристойність, і ми не допустимо цього", - заявив він.

Нагадаємо, німецький суд дозволив екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Кардлеса Пучдемона за звинуваченням у розтраті державних коштів.