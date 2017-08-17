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У Барселоні фургон в'їхав у натовп людей, є постраждалі, - ОНОВЛЕНО

Повідомляється про декількох постраждалих
У Барселоні фургон в четвер, 17 серпня, протаранив натовп людей на тротуарі в районі Лас-Рамблас у центрі столиці Каталонії
У Барселоні фургон в Фото: news.sky.com/

За попередніми даними, поранення отримали більше двадцяти чоловік. Інформація про загиблих поки не надходить.

Повідомляється, що водієві фургона вдалося втекти і він озброєний. Поліція рекомендує жителям каталонської столиці утриматися від відвідування центру міста, - повідомляє Sky News.

Влада Барселони поки не підтверджує, чи був наїзд на людей терактом.

Оновлення: поліція Барселони назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

"Поліція Барселони назвала теракт інцидент з міроавтобусом на Ла Рамбла" - повідомляє Agence France Press.

Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.

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17 08 2017 19:26
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