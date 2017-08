У Барселоні фургон в'їхав у натовп людей, є постраждалі, - ОНОВЛЕНО

За попередніми даними, поранення отримали більше двадцяти чоловік. Інформація про загиблих поки не надходить.

Повідомляється, що водієві фургона вдалося втекти і він озброєний. Поліція рекомендує жителям каталонської столиці утриматися від відвідування центру міста, - повідомляє Sky News.

Влада Барселони поки не підтверджує, чи був наїзд на людей терактом.

Оновлення: поліція Барселони назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

"Поліція Барселони назвала теракт інцидент з міроавтобусом на Ла Рамбла" - повідомляє Agence France Press.

#BREAKING Van ploughs into crowd in Barcelona, several hurt: police