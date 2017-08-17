У Барселоні фургон в'їхав у натовп людей, є постраждалі, - ОНОВЛЕНО
За попередніми даними, поранення отримали більше двадцяти чоловік. Інформація про загиблих поки не надходить.
Повідомляється, що водієві фургона вдалося втекти і він озброєний. Поліція рекомендує жителям каталонської столиці утриматися від відвідування центру міста, - повідомляє Sky News.
Влада Барселони поки не підтверджує, чи був наїзд на людей терактом.
Оновлення: поліція Барселони назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.
"Поліція Барселони назвала теракт інцидент з міроавтобусом на Ла Рамбла" - повідомляє Agence France Press.
#BREAKING Van ploughs into crowd in Barcelona, several hurt: police— AFP news agency (@AFP) 17 августа 2017 г.
Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.
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