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У Барселоні під час теракту постраждали громадяни 18 країн

В Іспанії оголошено триденну жалобу в зв'язку з терактом у Барселоні
В результаті теракту в Барселоні загинули або постраждали громадяни не менше 18 країн.
У Барселоні під час теракту постраждали громадяни 18 країн Фото: ЕРА

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву владу.

При цьому не уточнюється, громадяни яких саме країн постраждали.

Влада іспанського регіону Каталонія оголосили траур у зв'язку з терактом у Барселоні, в п'ятницю, 18 серпня, в місті повинна пройти хвилина мовчання, повідомляє місцеве видання La Vanguardia.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой після наради з керівництвом державних служб безпеки оголосив триденний траур по всій країні.

Як передає Reuters, Рахой заявив, що теракт в Барселоні є "джихадистським тероризмом", який вимагає відповіді світової спільноти.

"Сьогодні боротьба з тероризмом є головним пріоритетом для вільних і відкритих товариств як наше. Це глобальна загроза, і відповідь на неї також повинна бути глобальною", - сказав він.

Мер Барселони Ада Кола у своєму Twitter закликала всіх городян у п'ятницю опівдні провести хвилину мовчання в пам'ять про жертв атаки терористів.


Як iPress.ua, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургоназалишається на волі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Крім цього, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою. Внаслідок спецоперації було ліквідовано п'ятьох терористів.

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18 08 2017 07:19
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