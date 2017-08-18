У Барселоні під час теракту постраждали громадяни 18 країн

В Іспанії оголошено триденну жалобу в зв'язку з терактом у Барселоні

В результаті теракту в Барселоні загинули або постраждали громадяни не менше 18 країн.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву владу.

При цьому не уточнюється, громадяни яких саме країн постраждали.

Влада іспанського регіону Каталонія оголосили траур у зв'язку з терактом у Барселоні, в п'ятницю, 18 серпня, в місті повинна пройти хвилина мовчання, повідомляє місцеве видання La Vanguardia.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой після наради з керівництвом державних служб безпеки оголосив триденний траур по всій країні.

Як передає Reuters, Рахой заявив, що теракт в Барселоні є "джихадистським тероризмом", який вимагає відповіді світової спільноти.

"Сьогодні боротьба з тероризмом є головним пріоритетом для вільних і відкритих товариств як наше. Це глобальна загроза, і відповідь на неї також повинна бути глобальною", - сказав він.

Мер Барселони Ада Кола у своєму Twitter закликала всіх городян у п'ятницю опівдні провести хвилину мовчання в пам'ять про жертв атаки терористів.

Mañana 12h convocamos minuto silencio en Pl Catalunya en rechazo al atentado y para acompañar el dolor de familiares y amigos d las víctimas — Ada Colau (@AdaColau) 17 серпня 2017 р.

Як iPress.ua, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургоназалишається на волі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Крім цього, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою. Внаслідок спецоперації було ліквідовано п'ятьох терористів.