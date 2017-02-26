Нову версію Nokia 3310 презентували в Барселоні

В оновленій Nokia 3310 можна грати у класичну "Змійку"

Фінська компанія HMD Global Oy презентувала нову версію телефона Nokia 3310, який вперше вийшов 17 років тому.

Хоча нова модель сильно відрізняється від оригіналу, батарея мобільного може працювати так само довго: майже місяць в режим очікування і 22 год в режимі розмови, повідомляє видання Mashable.



Фото: mashable.com

Також в оновленій 3310 можна грати у класичну "Змійку".

Новий телефон значно легший, ніж перша Nokia 3310. Водночас, він так само міцний, повідомляє видання.



Фото: mashable.com

Нова модель має 2,4-дюймовий кольоровий екран, розташований над цифровою клавіатурою і кнопками меню.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що власник бренду Nokia відновить випуск моделі 3310.