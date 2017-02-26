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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Нову версію Nokia 3310 презентували в Барселоні

В оновленій Nokia 3310 можна грати у класичну "Змійку"
Фінська компанія HMD Global Oy презентувала нову версію телефона Nokia 3310, який вперше вийшов 17 років тому.
Нову версію Nokia 3310 презентували в Барселоні Фото: twitter.com/The_Nation

Хоча нова модель сильно відрізняється від оригіналу, батарея мобільного може працювати так само довго: майже місяць в режим очікування і 22 год в режимі розмови, повідомляє видання Mashable.


Фото: mashable.com

Також в оновленій 3310 можна грати у класичну "Змійку".

Новий телефон значно легший, ніж перша Nokia 3310. Водночас, він так само міцний, повідомляє видання.


Фото: mashable.com

Нова модель має 2,4-дюймовий кольоровий екран, розташований над цифровою клавіатурою і кнопками меню.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що власник бренду Nokia відновить випуск моделі 3310

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26 02 2017 20:45
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