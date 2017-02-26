ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФінська компанія HMD Global Oy презентувала нову версію телефона Nokia 3310, який вперше вийшов 17 років тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нову версію Nokia 3310 презентували в Барселоні
В оновленій Nokia 3310 можна грати у класичну "Змійку"
Фото: twitter.com/The_Nation
Хоча нова модель сильно відрізняється від оригіналу, батарея мобільного може працювати так само довго: майже місяць в режим очікування і 22 год в режимі розмови, повідомляє видання Mashable.
Фото: mashable.com
Також в оновленій 3310 можна грати у класичну "Змійку".
Новий телефон значно легший, ніж перша Nokia 3310. Водночас, він так само міцний, повідомляє видання.
Фото: mashable.com
Нова модель має 2,4-дюймовий кольоровий екран, розташований над цифровою клавіатурою і кнопками меню.
Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що власник бренду Nokia відновить випуск моделі 3310.
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26 02 2017 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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