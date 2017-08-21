У Барселоні поліцейські застрелили чоловіка із "поясом смертника"

Іспанські поліцейські під час спецоперації в населеному пункті Субіратс в провінції Барселона застрелили чоловіка із поясом смертника.

Поліція отримала виклик від одного з місцевих жителів, який повідомив, що бачив людину, схожу за описом на одного з підозрюваних у вчиненні наїзду на людей на вулиці Рамбла в Барселоні, повідомляє видання El Mundo.

Офіційно особу вбитого в Субіратсі не підтверджено.

Побачивши поліцейських, чоловік крикнув: "Аллах Акбар" і демонстративно показав надітий пояс смертника.

Нагадаємо, що у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

Перед атаками в Барселоні та Камбрільсі два вибухи прогриміли в іспанському муніципалітеті Альканар, унаслідок чого загинуло двоє людей. Було встановлено, що в будинку спрацював вибуховий пристрій, який виготовляли терористи, які там проживали.