У Барселоні прихильники незалежності Каталонії прорвали кордон поліції біля парламенту

У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії.

Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.

Водночас поблизу парламенту зібралися прихильники незалежності автономії.

Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон та просунулися до воріт парламенту.

URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser

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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 января 2018 г.