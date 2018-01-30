У Барселоні прихильники незалежності Каталонії прорвали кордон поліції біля парламенту
Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.
Водночас поблизу парламенту зібралися прихильники незалежності автономії.
Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон та просунулися до воріт парламенту.
URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser— Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 января 2018 г.
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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K
Конституційний суд Іспанії минулого тижня постановив, що для обрання главою регіону Пучдемон повинен особисто бути присутнім в парламенті.
Нагадаємо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.
Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.
Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.
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