У Барселоні тисячі людей протестували проти сепаратистського руху, – ФОТО

Протестувальники також вимагали "відновити свободу, демократію і співіснування у Каталонії"

Кілька тисяч людей сьогодні взяли участь в акціях протесту в Барселоні із закликом "зупинити сепаратистський переворот".

Про це повідомляє видання La Razon.

Маршрут ходи пролягав через центр міста до площі, на якій розташована будівля каталонського парламенту.

Глава "Громадянського суспільства Каталонії" Хосе Домінго заявив, що акція організована з метою чинити опір сепаратистським рухам і зупинити "інституційний державний переворот".



Фото: twitter.com/societatcc_int



Фото: twitter.com/societatcc_int



Фото: twitter.com/societatcc_int



Фото: twitter.com/societatcc_int



Фото: twitter.com/societatcc_int

Нагадаємо, в грудні 2016 року Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії в проведенні референдуму про незалежність цієї іспанської провінції в 2017 році.

У вересні приблизно 800 тис. людей вийшли на вулиці Барселони та інших міст Каталонії у день національного свята на підтримку ідеї відокремлення від Іспанії.