У Батумі суд арештував п’ятьох учасників сутичок з поліцією, двох неповнолітніх відпустив
Про це повідомляє "Грузия Online".
"П'ятьом присудили п'ятиденний арешт за адміністративне правопорушення", – йдеться в повідомленні.
На слуханнях у суді були присутні більше десяти затриманих. З них двох неповнолітніх звільнили й перенесли слухання за їхніми справами на 31 березня.
Ще одного затриманого відпустили через стан здоров’я.
Згідно з повідомленням, із 40 затриманих у Батумі частина знаходиться в ізоляторі попереднього ув'язнення, а судовий процес щодо інших перенесений.
Нагадаємо, поліція Батумі застосувала сльозогінний газ на акції протесту, що почалася після того, як співробітник патрульної поліції зупинив автівку за порушення правил дорожнього руху, і, як стверджують очевидці, образив водія.
Обурені цим люди зібралися біля будівлі головного управління Внутрішніх справ Аджарії.
Загалом, на акції було до тисячі осіб.
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