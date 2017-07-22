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У базі ДНК зниклих безвісти на Донбасі залишаються непізнаними профілі понад 300 осіб

Після початку проведення антитерористичної операції в Україні створили єдину базу даних ДНК зниклих безвісти
У базі даних ДНК зниклих безвісти в зоні конфлікту на Донбасі знаходяться більше 300 ДНК-профілів осіб, родичі яких не здали відповідні аналізи.
У базі ДНК зниклих безвісти на Донбасі залишаються непізнаними профілі понад 300 осіб Фото: google.com

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"На липень 2017 року за результатами роботи групи ми отримали 519 збігів ДНК – понад пів тисячі загиблих та пропалих безвісті в зоні АТО українських військових ідентифіковані за допомогою системи ДНК ідентифікації, їхні родини отримали від держави підтримку і допомогу", – написала вона.

За її словами, до бази даних внесено всього 1477 профілів родичів, які розшукують своїх близьких, що пропали безвісті. В базу даних також внесено 836 ДНК профілів невпізнаних тіл чи фрагментів тіл. Загальна кількість фрагментів, які надійшли на експертизу 1966, з яких виділено 855 профілів ДНК.

"Це означає, що в нашій базі даних знаходиться понад 300 ДНК профілів осіб, родичі яких не здали аналіз на ДНК профіль і скоріш за все знаходяться на окупованих територіях чи в Росії", – зауважила Богомолець.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак закликав матерів зниклих на Донбасі російських військовослужбовців звернутися до Об’єднаного центру обміну заручниками при СБУ з питання проведення ДНК-тестів для встановлення місцезнаходження їхніх дітей. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, пише УНІАН.

"В інтересах самих росіян зупинити, кажучи російською мовою, "траффик цинковых гробов российских наемников" з території Донбасу. За даними розвідки, на території України вже загинуло кілька тисяч російських військовослужбовців та найманців", – заявив Грицак.

Також він нагадав, що в Україні створені міжвідомча група та єдина базу ДНК зниклих безвісти у зоні АТО осіб.

"Сьогодні у цій базі є понад 300 ДНК-профілів осіб, які не співпадають зі зразками зниклих безвісти в районі АТО українських військових та цивільних. Деякі з них, заявляю однозначно, належать саме російським військовим та найманцям", – сказав Грицак.

"Ми закликаємо усіх матерів, батьків, дітей російських громадян, які відправились будувати "русский мир" на Донбас та зникли безвісти, звернутися до центру обміну заручниками щодо встановлення комунікації для проведення необхідних експертиз", – сказав голова СБУ.

Нагадаємо, на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях знаходяться 132 заручники громадяни України. Ще 408 українців вважаються зниклими безвісти.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про намір допомагати Україні з перевезенням зразків ДНК із зони АТО.

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22 07 2017 18:20
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