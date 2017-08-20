Автомобіль протаранив натовп в Бельгії

У бельгійському місті Ассенуа автомобіль з трьома пасажирами здійснив навмисний наїзд на відпочиваючих на вечірці людей.

В результаті інциденту постраждали чотири людини, один з яких перебуває у важкому стані, - повідомляє Lavenir.

Відзначається, що після наїзду зловмисники спробували втекти, однак були затримані поліцією біля міста Аубі-сюр-Семуа. У поліції зазначають, що злочин кваліфікується як замах на вбивство, проте говорити про терористичний акт ще рано.

Belgique à Bertrix ( Province de Luxembourg ): une voiture fonce sur un groupe de personnes après un bal de village https://t.co/eSvDUGEtVc pic.twitter.com/uO8xqHaWtn — L_ALB_ATROCE___ (@L_ALB_ATROCE___) 20 августа 2017 г.

Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.