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Автомобіль протаранив натовп в Бельгії

У Бельгії автомобіль скоїв навмисний наїзд на натовп
У бельгійському місті Ассенуа автомобіль з трьома пасажирами здійснив навмисний наїзд на відпочиваючих на вечірці людей.
Автомобіль протаранив натовп в Бельгії Фото: lavenir.net

В результаті інциденту постраждали чотири людини, один з яких перебуває у важкому стані, - повідомляє Lavenir.

Відзначається, що після наїзду зловмисники спробували втекти, однак були затримані поліцією біля міста Аубі-сюр-Семуа. У поліції зазначають, що злочин кваліфікується як замах на вбивство, проте говорити про терористичний акт ще рано.

Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

 
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20 08 2017 18:18
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