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У Бельгії готуються до потужного урагану

У Брюсселі закриють усі лісопаркові зони
Королівський метеорологічний інститут Бельгії оголосив про помаранчевий рівень загрози наслідків ураганного вітру по всій країні в ніч на середу.
У Бельгії готуються до потужного урагану

"Помаранчевий рівень" означає, що очікується "дуже сильний вітер з поривами ще більшої сили", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Швидкість вітру та пориви будуть надзвичайно посиленими безпосередньо над землею. Такий дуже сильний вітер з поривами ускладнює ходьбу, дерева будуть сильно розгойдуватися, найбільші з них можуть падати, можуть також обламуватися великі гілки, і не виключається серйозна шкода житловим будинкам", - повідомляє метеорологічний інститут.

Місцями прогнозується швидкість вітру до 110 і більше км на годину, особливо на північноморську узбережжі.

Все це, як очікується, може відбуватися в супроводі зливових дощів. Метеорологи закликають населення до підвищеної обережності.

У ніч на середу в Брюсселі закриють для публіки все лісопаркові зони. Заборона на відвідування парків збережеться протягом середи. Влада рекомендує як пішоходам, так і водіям не переміщатися у парках і ліса Брюссельського столичного регіону, починаючи з 18:00 вівторка і аж до ранку четверга через ризик падіння дерев і великих гілок.

Відповідні оголошення розвішані на всіх входах і в'їздах в зелені зони. Ці території передбачається відкрити після проведення інспекцій і можливої ​​розчищення.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня внаслідок падіння дерев та інших спричинених негодою нещасних випадків у Європі загинуло щонайменше троє людей. Одразу кілька країн Центральної Європи опинилися в зоні ураганів

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02 01 2018 20:14
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