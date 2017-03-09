У Бельгії пілот випав з військового гелікоптера на висоті тисяча метрів

Один з пілотів бельгійського армійського вертольота Agusta A-109, який повертався з демонстраційних польотів на "дні відкритих дверей" у військовому гарнізоні під Льєжем, випав під час польоту.

Про це повідомили ЗМІ Бельгії з посиланням на офіційного представника національних збройних сил, пише "Інтерфакс-Україна".

У момент події на борту були тільки два пілоти. Другий з них після інциденту посадив вертоліт без ускладнень, уточнив представник армії. За його словами, точні обставини події поки не ясні, відомо тільки, що у льотчика, який випав, не було парашута.

Розпочалися пошуки зниклого пілота. У них були задіяні поліцейські сили, вертоліт поліції. З огляду на те, що військовий міг впасти в річку Маас, до операції також підключилися водолази-рятувальники.

Як стало відомо, імовірно, бельгійський військовий пілот, який випав з вертольота в неділю, наклав на себе руки. Про це повідомив телеканал RTL, назвавши цю версію подій пріоритетною.

Знайти пілота виявилося важко через густу лісисту місцевість поблизу річки Маас в районі Тіанж. До вечора неділі рятувальна операція не закінчилася.

Джерела RTL назвали зниклого досвідченим авіатором і розповіли, що нібито він важко переживав розставання з дружиною. У нього залишилася маленька дочка.

Він скинув парашутистів і, перебуваючи в машині тільки з другим пілотом, передав йому управління і випав з вертольота на висоті приблизно в тисячу метрів.

Прокуратура Льєжа почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, на Рівненщині впав планер з двома людьми на борту: пілот помер у повітрі.